VIDEO / Porto, Conceiçao jr regala la vittoria: abbracci e schiaffi da papà Sergio

Una partita dalle mille emozioni quella tra Estoril e Porto decisa dal gol del figlio dell'allenatore nei minuti finali

Entra nei minuti finali e segna il gol che decide la gara due minuti dopo. Situazioni che nel calcio si vedono spesso, ma non come in questo caso. Perché a fare gol è Francisco Conceiçao e a mandarlo in campo è stato il padre, Sergio. Nasce così la vittoria in rimonta del Porto contro l'Estoril. Dopo il gol, Conceiçao jr cerca il padre: abbracci, baci e qualche schiaffo.