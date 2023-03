EDICOLA / TS: “Inter al bivio, nobiltà Champions o addio Inzaghi”

"La Juve non scarica Pogba". Questo è il titolo principale di TuttoSport che scrive: "Paul è da ricostruire, ma il club conta di recuperarlo e non si parla di risoluzione del contratto". E sulla sfida di stasera in Champions il quotidiano sportivo torinese scrive: "Inter al bivio, nobiltà Champions o addio Inzaghi. E il Porto sfotte gli italiani".