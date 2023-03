Porto-Inter, Costacurta: “Skriniar sarebbe servito eccome. Lautaro…”

Le parole dell'ex difensore milanista sulla sfida che i nerazzurri stanno per giocare in Portogallo

Costacurta, prima di Porto-Inter, ha commentato la scelta di Inzaghi di tenere Skriniar in panchina. «Sappiamo quanto è forte ed è importante lo slovacco, se è in panchina è perché non ha recuperato e non è al massimo perché è una partita difficilissima, doverci rinunciare è solo perché non è al cento per cento».