Chiesa non basta, la Juventus perde 2-1 col Porto. Haaland show a Siviglia

I bianconeri perdono nell'andata degli ottavi di finale di Champions contro il Porto e sono chiamati a vincere al ritorno per non essere eliminati

La Juventus perde 2-1 contro il Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri vanno sotto nel punteggio già al 2' per un errore di Bentancur che sbaglia il retropassaggio e favorisce Taremi che firma la rete del vantaggio lusitano. Il Porto raddoppia in avvio di ripresa con Marega mentre ci pensa Chiesa, nel finale, ad accorciare le distanze per la Juventus. Nel match di ritorno, però, la Juve è costretta a vincere per non essere eliminata. Nell'altro match della serata di Champions, il Dortmund batte 3-2 il Siviglia: il gol di Suso illude gli andalusi perché Dahoud e Haaland (doppietta) completano la rimonta per i gialloneri. Nel finale segna De Jong ma non basta.