Il Portogallo vola agli ottavi, decide Bruno Fernandes: è 2-0 all’Uruguay

Il Portogallo raggiunge Francia e Brasile, è agli ottavi dei Mondiali in Qatar: 2-0 all'Uruguay, per i lusitani, decidono il gol al 54' inizialmente assegnato a Ronaldo e poi corretto in favore di Bruno Fernandes (Cristiano non tocca il cross del centrocampista) e poi il rigore dello stesso Fernandes nel finale. Sei punti per la nazionale di Santos, basta un punto contro la Corea del Sud per l'aritmetica certezza del primo posto.