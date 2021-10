Inter, D’ambrosio sui social: “Siamo una squadra, si vince e si perde insieme”

Il giocatore nerazzurro ha parlato in un post del gol e della vittoria contro l'Empoli, una vittoria di gruppo

Ha espresso concetti alla Conte e se ne sono accorti tutti. Poi lo ha ammesso Danilo D'Ambrosio . Alla fine del primo, per spiegare la dedica del gol a Dumfries , aveva detto: "Negli ultimi anni abbiamo raggiunto certi risultati pensando solo con il noi e non con l'io. Non lasciamo indietro nessuno". E alla fine della gara ha ribadito: "Quando è arrivato #Conte c'è stato cambio di mentalità da parte di tutti, è evidente. Stiamo cercando di portare avanti quella mentalità con le idee interessanti, importanti e belle che ci sta dando Inzaghi. Siamo sulla strada giusta".

Concetti ribaditi in un post sui social. "Questa è una squadra dove nessuno viene lasciato indietro!! Un gruppo dove tutti sono importanti!! Non si perde e si vince da soli. Perdiamo insieme... vinciamo insieme. Sempre". Calza a pennello per chi sbaglia e per chi gioca meno e fa comunque parte del gruppo.