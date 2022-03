Napoli, Spalletti: “Vittoria che ci dà il visto per lottare fino alla fine per lo scudetto”

Con una vittoria fondamentale su un campo tosto come quello dell'Hellas Verona, il Napoli di Luciano Spalletti dà una grande risposta

Con una vittoria fondamentale su un campo tosto come quello dell'Hellas Verona, il Napoli di Luciano Spalletti dà una grande risposta a tutto il campionato in ottica lotta scudetto. Ecco le considerazioni dell'allenatore azzurro al termine del match:

"Abbiamo fatto una buona partita, di attenzione e sacrificio. Abbiamo tirato fuori il carattere che a volte ci è mancato. Se riusciamo a mantenere questo livello, c'è ancora la possibilità di inserirsi. E' stata una partita pesantissima, che ci ha dato il visto per essere in lotta fino a fine campionato. Lottiamo per una gioia infinita. Contro il Milan abbiamo fatto una buona partita: loro sono stati bravi a sfruttare una situazione e ci è crollato tutto. Le persone sono talmente innamorate di questa squadra che subisci i loro sentimenti. Noi dobbiamo essere noi stessi sempre, perché abbiamo ancora possibilità importanti da giocarci".