Potter: “Lukaku? All’Inter sta giocando. Discuteremo della sua situazione a fine stagione”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Leicester, Graham Potter ha parlato anche del futuro di Romelu Lukaku .

Il belga è in prestito all'Inter fino al termine della stagione. "Beh, non c'è niente a cui pensare in questo momento. Lui è lì e sta giocando. Penso che quelle discussioni e conversazioni saranno fatte alla fine della stagione".