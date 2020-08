Prandelli: “Inter cementata nelle polemiche. Sfogo Conte uno stimolo, ora può…”

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, ha parlato così in vista dell’impegno di questa sera di Europa League dell’Inter contro il Bayer Leverkusen: «Premessa: sono partite secche in una stagione anomala che mai si era protratta così. E’ stato tutto sconvolto. L’Inter si è cementata nelle polemiche, adesso ha trovato una solidità difensiva che non aveva. E’ molto difficile fare gol ai nerazzurri e i due davanti prima o poi ti puniscono. Antonio Conte con quel suo sfogo ha fatto da stimolo un po’ a tutti. Con questo finale di stagione l’Inter può riscattare il fatto che non è stata a contatto della Juve in campionato nel momento in cui i bianconeri avevano una flessione».