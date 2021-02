Prandelli: “L’Inter è una corazzata e ha un gioco consolidato. Ribery non sta bene”

Alla vigilia di Fiorentina-Inter, Cesare Prandelli è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara del Franchi. Queste le dichiarazioni dell’allenatore: “L’Inter è una squadra attrezzata per arrivare in fondo al campionato, ha un gioco consolidato ed è una corazzata. Per controbattere dovremo essere molto compatti ed equilibrati. Tutti vorrebbero giocare partite così ed essere all’altezza. Mi auguro che la squadra possa aver recepito questo“.

“La squadra sta bene, ha recuperato ma abbiamo avuto un piccolo acciacco con Franck Ribery. Lo valuteremo domani mattina. I piccoli problemi possono essere risolvibili come no, dobbiamo aspettare questa sera o domani mattina. Io sono sempre positivo, alla tradizione favorevole contro l’Inter ci credo fino ad un certo punto. I ragazzi stanno lavorando per fare bene”.

(firenzeviola.it)