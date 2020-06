Prandelli: “Scudetto, sarà corsa a tre. Bene l’Inter contro il Napoli. In una o due settimane…”

“Che campionato ritroveremo? Nessuno può saperlo. È tutto inedito, considerando anche porte chiuse e caldo sarà un mese e mezzo al buio: mi aspetto sorprese“. A dichiararlo è Cesare Prandelli in una lunga intervista a La Stampa. Per l’allenatore sarà una corsa scudetto a 3: “Juve ancora favorita? Leggermente, ma vedo una corsa a tre“.

Il ko in Coppa Italia, che segue quello in Supercoppa, può pesare?

“Sarri dovrà rivedere un po’ l’intensità di gioco, anche con il Milan ci sono state diverse occasioni ma poi è mancata la cosa più importante, il gol”.

Corsa a tre: ci mette anche l’Inter?

“Fino all’ultimo minuto”.

Conte del resto è un esperto in partenze.

“Ma questa è una ripartenza, anche per lui è tutto nuovo. Però ho visto bene i nerazzurri a Napoli, ritmi alti per 40’: in una o due settimane allungheranno questo tempo, tornando la squadra ammirata per tutta la stagione”.

Percentuali?

“Juve 40, Lazio 30, Inter 30”.

A chi Sarri, Inzaghi e Conte non potrebbero mai rinunciare?

“È facile dire Ronaldo, però davvero la Juve dipende da lui. Senza il loro leader i compagni si sentirebbero un po’ spaesati”.

Lazio e Inter?

“Inzaghi ha una bella squadra, scelgo Milinkovic-Savic abbina sostanza in mezzo e qualità davanti. Per l’Inter dico la coppia d’attacco, servono i gol: più Lukaku che Martinez, il quale mi sembra un po’ distratto”.

(La Stampa)