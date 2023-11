Prandelli: “Italia? Spalletti va bene a ringiovanire. Con la Macedonia del Nord nessun calcolo”

Così Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulle convocazioni di Luciano Spalletti. "La partita più importante è quella con la Macedonia del Nord, i giocatori devono pensare a vincere quella gara, non bisogna fare calcoli", aggiunge Prandelli.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.