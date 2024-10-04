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Intervenuto ai microfoni de La Stampa, Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, ha parlato così della Juventus in ottica scudetto: "Adesso è ancora presto, l'infortunio di Bremer è un brutto colpo. Però è lì a giocarsela con squadre che sanno cosa serve per vincere come e Napoli, rimesso a posto da Conte. Servirà continuità, l'insieme di tante piccole cose dirà chi sarà la migliore".