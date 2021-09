Prandelli (Populous): “Ecco quando potrebbe arrivare una risposta. Inter e Milan…”

Intervistata da Forbes Italia, Silvia Prandelli a il punto sulla situazione relativa alla costruzione del Nuovo San Siro

Intervistata da Forbes Italia, Silvia Prandelli, ai vertici di Populous per il mercato dell’Europa mediterranea, fa il punto sulla situazione relativa alla costruzione del Nuovo San Siro, progetto voluto fortemente da Inter e Milan. "Bisogna essere molto pazienti. Purtroppo dovremo aspettare il dopo elezioni per una risposta risolutiva. I club sono fermamente intenzionati a promuovere la struttura, che tra l’altro vuole essere un luogo sostenibile per la Milano del futuro".