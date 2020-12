Inter, i precedenti di Conte dopo la delusione europea: “Sempre vinto tranne una volta”

L’imperativo in casa Inter è ripartire e in fretta. Non c’è tempo per piangere l’uscita dalla Champions League perché alle 12.30 arriva il Cagliari in una gara per nulla semplice. Ma quali sono i precedenti di Antonio Conte post delusione europea? Tutte vittorie tranne una: “Dodici mesi fa, infatti – spiega il Corriere dello Sport -, dopo non essere stati in grado di battere il Barcellona, Handanovic e compagni non andarono oltre il pari in casa della Fiorentina, peraltro incassando l’1-1 nel recupero. Sempre la squadra catalana, nel 2018, aveva eliminato il Chelsea di Conte dagli ottavi di Champions.

Ebbene, i Blues risposero superando il Leicester nei quarti di FA Cup, trofeo poi sollevato a fine stagione. La prima amarezza europea di Conte risale alla sua seconda stagione da allenatore della Juventus, 2012/13: Bayern troppo forte, tanto da diventare campione, e bianconeri fuori nei quarti. Pochi giorni dopo, in campionato, ecco il 2-0 conquistato in casa della Lazio. Un 4-0 al Sassuolo, invece, fu la risposta alla sconfitta con il Galatasaray che costò l’eliminazione dalla prima fase, con retrocessione di Europa League e nuova delusione in semifinale per colpa del Benfica. Anche in quel caso, però, la Juve si rialzò subito, superando l’Atalanta”.