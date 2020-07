Inter, i precedenti con il Genoa fanno sorridere Conte: Nicola contro i nerazzurri…

Dopo il pari casalingo con la Fiorentina, l’Inter prepara la trasferta del ‘Ferraris’ di Marassi contro il Genoa. Il sito ufficiale del club nerazzurro offre alcune statistiche come quella relativa ai due allenatori.

“Antonio Conte è imbattuto da allenatore contro il Genoa in Serie A: in sette sfide ha ottenuto quattro successi e tre pareggi. Davide Nicola ha cinque precedenti da allenatore contro l’Inter in Serie A: per il tecnico del Genoa un successo e quattro sconfitte”.

(Fonte: Inter.it)