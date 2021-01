Coppa Italia, primo incrocio agli ottavi tra Fiorentina e Inter: nei 12 precedenti…

Fiorentina e Inter si ritroveranno una contro l’altra domani, al ‘Franchi‘ alle ore 15, nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il sito ufficiale del club nerazzurro riporta i dati dei precedenti tra le due squadre:

“Le due formazioni si sfideranno per la prima volta agli ottavi di finale di Coppa Italia, nei 12 precedenti nella competizione il bilancio è di 4 vittorie nerazzurre, 3 pareggi e 5 successi dei viola. L’Inter ha vinto le ultime tre sfide di Coppa Italia contro la Fiorentina, dopo che i viola avevano ottenuto il successo nelle due precedenti (stagione 1995/96). L’ultima vittoria nerazzurra risale al 19 gennaio 2020, quando grazie al successo per 2-1 i nerazzurri hanno ottenuto il pass per la semifinale giocata contro il Napoli.

L’Inter è imbattuta nelle ultime otto gare considerando tutte le competizioni contro la Fiorentina (4V, 4N): l’ultimo successo viola risale ad aprile 2017 per 5-4 in Serie A.

I viola hanno superato gli ottavi di finale in sette delle ultime otto occasioni, i nerazzurri non sono riusciti ad arrivare ai quarti solamente una volta nelle ultime 17 stagioni (nel 2013/14, sconfitta per 1-0 contro l’Udinese)”.