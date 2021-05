Prefetto: “Festa scudetto in Duomo? A Milano negli ultimi 4 mesi 500 manifestazioni”

Il prefetto di Milano ha illustrato l'organizzazione della festa scudetto in occasione dell'ultima giornata di campionato. Negli ultimi mesi a Milano si sono svolte 500 manifestazioni.

Si avvicina la fine del campionato e l'Inter ha già avuto due importanti occasioni per celebrare la conquista dello scudetto. La prima grande festa, immediatamente dopo il fischio finale tra Sassuolo e Atalanta. Poi in occasione di Inter -Samp a San Siro. E ora l'appuntamento è per il 23 maggio, ultima partita di campionato che vedrà l'Inter affrontare l'Udinese: "Su quello che si può pianificare, coinvolgeremo tutti i soggetti, pubblici e privati. Il percorso è stato già avviato con l'accoglienza dei tifosi a San Siro al 'ritorno' dell'Inter in casa. Quel dispositivo sarà in buona parte replicato, sia intorno allo stadio, sia sul resto della città. Mancano alcuni dettagli importanti, tipo l'orario della partita, che verificheremo nei prossimi giorni".

"Comprendo il valore simbolico del luogo, ma non lavoriamo per le cartoline. Abbiamo sempre una visione generale di tutela della città nel suo complesso. Quella manifestazione, spontanea e disorganizzata, l'abbiamo contenuta, evitando ogni possibile danno a persone o cose", ha dichiarato il prefetto di Milano, Renato Saccone, in una intervista al Corriere della Sera a proposito della manifestazione in Piazza Duomo da parte dei tifosi dell'Inter per la vittoria dello scudetto. "A Milano negli ultimi quattro mesi ci sono state 500 manifestazioni di piazza, che non hanno avuto ricadute né sull'ordine pubblico, né sull'incidenza dei contagi, che è stata preoccupante, ma pur sempre ridotta rispetto all'hinterland e alle altre province lombarde".