Pregliasco: “Inter, i nazionali devono rimanere fermi. Da parte del club…”

Le parole del virologo a CalcioToday: "Sicuramente siamo in un andamento epidemiologico piuttosto brutto, quindi è necessaria la massima precauzione"

Fabrizio Pregliasco, virologo, è intervenuto ai microfoni di CalcioToday spiegando la sua in merito alla scelta dell'ATS di Milano di imporre il rinvio di Inter-Sassuolo: “E’ necessario avere un margine di discrezionalità in base al contesto dell’indagine epidemiologica. Da parte della società (l’Inter ndr) non c’è mai stata una comunicazione precisa su come sia avvenuto il contagio. In casi come questi può esserci maggior preoccupazione, perché spesso sono i casi sparsi, che non hanno una correlazione o un contagio diretto, a spaventare maggiormente”.