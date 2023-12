La Premier League vola: diritti tv per i prossimi 4 anni venduti a 7,8 miliardi

"Nuovo record per la Premier League: i diritti televisivi domestici, per i prossimi quattro anni, sono stati venduti per 6,7 miliardi di sterline, oltre 7,8 miliardi di euro. È il più grande contratto sportivo mai sottoscritto nel Regno Unito. Dal 2025/26 Sky e TNT si divideranno il pacchetto. Alla Bbc i diritti per gli highlights".