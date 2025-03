Al momento City e United, cosi' come la Premier League e il Ministero dell'Interno britannico, hanno rifiutato di commentare la vicenda, assicurando che ogni operazione di tesseramento e ingaggio sia avvenuta nel rispetto delle normative vigenti. Secondo il Telegraph, piu' che di frode si tratterebbe di negligenza visto che nessuno dei sei giocatori, di cui non viene rivelata l'identita', sarebbe stato sottoposto a test scientifici per determinare la loro reale eta', nonostante il Nationality and Borders Act del 2022 preveda questa possibilita' per coloro che sono soggetti a controlli d'immigrazione. Se lo scoop del Telegraph si rivelasse vero, non solo si potrebbe ipotizzare la frode sportiva, ma si aprirebbe anche un inquietante scenario legato al traffico di minori nel Regno Unito