Premier, sforato il tetto dei 2 miliardi: speso quanto Serie A, Liga e Bundes insieme

Cifra record per il campionato inglese, che stabilisce un nuovo record di investimento in tema di calciomercato

L'ennesimo colpo sensazionale di un mercato che ha visto ben nove dei 20 club della massima divisione d'Oltremanica, poco meno della metà, spendere oltre 115 milioni nelle ultime settimane. Contribuendo così ad un totale di spesa pari a 1,9 miliardi di sterline, ovvero 2,19 miliardi di euro: spazzato via il precedente record di 1,6 milioni, stabilito nel 2017.

Questo conferma di un divario di forze economiche con il resto del Continente - nonostante il rallentamento a causa della pandemia - che, stagione dopo stagione si fa sempre più evidente, e per certi versi insostenibile per le rivali. Davanti a tutti, per investimenti e numero di talenti ingaggiati, il Chelsea.