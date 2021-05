Premio Gentleman Fair Play 2021, tra i protagonisti anche Lukaku e Lautaro

I due attaccanti dell'Inter saranno presenti in occasione della venticinquesima edizione del prestigioso Premio

Fabio Alampi

Ancora qualche ora poi si alzerà il sipario anche sulla prima edizione online del Premio che quest'anno ha raggiunto i suoi 25 anni di vita. O meglio 24 + 1 come ribadiscono gli Organizzatori. Perché quella di un anno fa, causa emergenza sanitaria Covid19 non si è potuta celebrare.

Un'edizione straordinaria del Premio che in questa stagione non poteva più mancare e ora non resta che scoprire chi sarà il Signore del Calcio di Serie A. Degli undici candidati ne sono rimasti tre. Sono i più votati, quelli preferiti da tutti i tifosi nel sondaggio promosso da Sportmediset.it. Tre nomi, tre campioni: Lautaro Martinez (FC Internazionale), Matthijs De Ligt (FC Juventus) e Simon Kjaer (AC Milan).

Tra gli speciali Gentleman, uno sarà dedicato alla carriera in bianconero di Claudio Marchisio, campione in campo e fuori. Simbolo di sportività e rispetto. Uno speciale “Uomo di sport” anche per Marco Bogarelli. Chi saranno invece i Gentleman di Inter, Milan e Juventus? La Lady Fair Play2020/2021? E l'allenatore Gentleman 2020/2021 votato da tutti i Mister della Lega B e dedicato al ricordo di “Gigi Simoni”? Senza dimenticare i riconoscimenti Gentleman Lega Serie B “Piermario Morosini” e Gentleman Lega Pro andati rispettivamente ad Andrea Costa della Reggiana Calcio e a Riccardo Colombo dell’Aurora Pro Patria. Intervista sull’etica e sul futuro del calcio ai Presidenti Mauro Balata (Lega B) e a Francesco Ghirelli (Lega Pro).

Decise le due miglior reti della stagione messa a segno da Inter e Milan e votate dai rispettivi tifosi. Quella per i nerazzurri non poteva che essere quella di Romelu Lukaku nel derby a San Siro. Quella per i colori rossoneri invece è di Rafael Leao, segnata al Benevento.

Appuntamento quindi con le premiazioni Gentleman per il 21 maggio a partire dalle ore 14.00 e solo online sul prestigioso portale Sportmediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity, condotte in studio dalla coppia formata da Giorgia Rossi e Massimo Caputi.

Il Premio Gentleman ideato dal 1996 da Gianfranco Fasan e Federico Alosi è il riconoscimento più conosciuto dedicato al Fair Play nel calcio professionistico. Dal 2014 Javier Zanetti ne è il Presidente Onorario.

La produzione digitale 2021 sarà realizzata da Gianfranco Fasan e Davide Scalmani.