Premio Puskas, la FIFA svela gli 11 finalisti: c’è anche Valentino Lazaro

La Fifa ha rivelato i nomi degli 11 candidati al premio Puskas 2021, il riconoscimento per l'autore della rete più bella della stagione scorsa

Il vincitore sarà selezionato da una giuria internazionale composta da una giuria di Fifa Legends e fan registrati da tutto il mondo su FIFA.com e il più votato sarà premiato il 17 gennaio prossimo nell'ambito della cerimonia per "Fifa The best" Ecco l'elenco dei candidati e le partite in cui hanno segnato le reti più spettacolari: