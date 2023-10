Prep. Onana: “L’Inter e Milano saranno sempre la sua casa. Ma la chiamata dello United…”

Intervenuto ai microfoni di SportItalia, Yvan Castillo, allenatore di portieri personale di André Onana, ha raccontato di come l'ex portiere dell'Inter ha vissuto questi ultimi mesi non semplici. "André è un vincente dal carattere molto forte. La prima cosa che aveva in mente era lavorare di più. È un grande professionista e fin dal primo momento si è concentrato su come continuare a migliorare, allenandosi ancora più duramente".

Quando è finita la stagione con l'Inter, alla quale è parso subito legarsi e affezionarsi, come ha preso la chiamata dal Manchester United?

"André ha sempre fatto bene ovunque, ritiene che l'Inter e la città di Milano saranno sempre la sua casa. Logicamente, quando ricevi una chiamata come quella del Manchester United, per giocare in Premier League (un'esperienza nuova ed entusiasmante che non aveva ancora vissuto) e continuare ai massimi livelli, ti entusiasmi. Ma ripeto che è grato e segue sempre con affetto le squadre in cui ha giocato, Barcellona, Ajax ed Inter".