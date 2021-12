Pres Aic: “Plusvalenze? Cane che si morde la coda. Pagamenti? Tutto regolare”

Le parole di Umberto Calcagno: "Abbiamo spinto molto su vaccini e comportamenti. Siamo stati un esempio"

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Umberto Calcagno, presidente Aic, ha commentato così le recenti dichiarazioni di Pep Guardiola: «Con meno partite in competizioni più ricche non è detto che si debba guadagnare meno. Il top player si pone il problema di svolgere la sua attività professionale in maniera diversa, con meno partite e meno viaggi, per fornire prestazioni migliori».