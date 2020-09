Pres Lugano: “Mercato? Non girano soldi. Con l’Inter un rituale. Appiano idilliaco”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Angelo Renzetti, presidente del Lugano, ha parlato così poco prima dell’amichevole contro l’Inter al Suning Training Centre: “E’ una piacevole abitudine, ci stiamo un po’ gemellando con l’Inter: sono venuti loro l’anno scorso, quest’anno noi. E’ un rituale. Spero che oggi la squadra si esprima in modo significativo come vuole un’amichevole: non cerchiamo il risultato, ma vogliamo esprimerci al meglio. Abbiamo qualche defezione, ma non fa niente. Abbiamo ricevuto una bellissima accoglienza, ci hanno fatto visitare tutto il complesso: è una cosa idilliaca.

L’Inter avrà molta fame, ci sono giocatori che vogliono mettersi in mostra come Nainggolan e Perisic che vogliono restare: vedremo una partita interessante. Qualcuno dell’Inter al Lugano? Di questi tempi non si può fare niente, non girano soldi: abbiamo 30 giocatori e facciamo fatica a farne uscire. E’ un anno remissivo per tutti, dalla Serie A a tutta Europa. E’ difficilissimo far mercato e far uscire i giocatori. Questi argomenti verranno ripresi in tempi migliori. Qualche giocatore da tenere d’occhio? Un paio interessanti, uno è Guidotti e l’altro Lungoyi che ha molta potenza nelle gambe: non ha ancora 20 anni, nelle ultime partite ha fatto bene e abbiamo avuto richieste interessanti dal Belgio”.