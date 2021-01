Pres. Lugano: “Pescara, Odgaard ottima scelta: somiglia a Huntelaar. All’Inter era con Zaniolo”

Angelo Renzetti, presidente del Lugano ed ex numero uno del Pescara, ha parlato ai microfoni di Rete8 di Jens Odgaard, ex calciatore dell’Inter e ora al Sassuolo, che vestirà la maglia del Delfino: “Qui a Lugano, Jens non è stato fortunato ma garantisco sulle sue qualità. È molto giovane. È una prima punta che gioca per la squadra. È un mancino di buona tecnica, è alto e strutturato sul piano fisico. Per caratteristiche si sposa benissimo con un giocatore come Ceter che attacca lo spazio ed è devastante in campo aperto. A chi assomiglia? Come tipologia di giocatore può essere accostato a Huntelaar (ex Milan)”.

Renzetti ha poi aggiunto: “Naturalmente, stiamo parlando di un calciatore, per la giovane età, non ancora fatto ma in piena evoluzione. Quando lo ha preso l’Inter (2017), in “primavera” giocava con Zaniolo. Per me Sebastiani ha fatto un’ottima scelta. Altra cosa non meno importante, Jens è un ragazzo molto serio e professionale”.