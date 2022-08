Pres. Marsiglia: “Sanchez si adatta perfettamente a ciò che vogliamo vedere in campo”

Pablo Longoria, numero uno del Marsiglia, intervenuto ai microfoni di Prime Video ha commentato l'arrivo di Alexis Sanchez. Il cileno arriva a parametro zero dopo aver trovato l'accordo con l'Inter per la risoluzione del contratto. "È un giocatore con cui abbiamo discusso, è un giocatore che si adatta perfettamente a ciò che vogliamo vedere in campo".