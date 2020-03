Pres Medici Sportivi: “Ripresa? Può essere anche a Pasqua. Si riprenderà quando…”

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, il presidente dei Medici Sportivi italiani ed europei Maurizio Casasco ha parlato così dell’ipotetica ripresa degli allenamenti: “La data della ripresa degli allenamenti potrà anche essere spostata, i medici del calcio hanno proposto di spostarla a Pasqua. Nel momento in cui il Governo decide di chiudere tutto e non si parla di quando riprenderanno, ma solo di calcio, è una cosa che non porta alla responsabilità del paese. Tutte le industrie hanno problematiche, tutti devono fare un passo indietro sugli interessi privati. Gli allenamenti possono riprendere quando il paese può essere messo in sicurezza. Per il campionato il problema riguarda la Lega”.