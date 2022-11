Pres. Reggina: “Amichevole con l’Inter è più di un’idea. Marotta e Inzaghi…”

L'amichevole tra l'Inter e la Reggina "è più di un'idea". A dirlo è il presidente della società amaranto, Marcello Cardona , intervistato da StrettoWeb. "La ufficializzeremo quando verrà realizzata formalmente. Le posso dire che è più di un’idea, ma ancora non è arrivato il momento di annunciarla, perché con l’Inter dobbiamo corrisponderci", ha detto il presidente. L'amichevole dovrebbe andare in scena il 22 dicembre.

E’ stata organizzata anche per via del bel rapporto tra i fratelli Inzaghi?

“Che i fratelli Inzaghi abbiano un grande rapporto glielo certifico perché la famiglia Inzaghi è vecchio stampo, con idee più meridionali di noi. I rapporti per l’amichevole nascono però dai rapporti del club con Beppe Marotta, nel mio caso di 40 anni fa, quando io arbitravo e lui era al Venezia. Si sono consolidati, poi, perché noi abbiamo recepito un giocatore dell’Inter su cui stiamo lavorando seriamente. Siamo sempre proiettati a guardare al futuro, non finisce chiaramente tutto a maggio, solo poco fa ho avuto una riunione per progettazione”.