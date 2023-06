Pres Tigre: “Retegui? Momento ideale per venderlo, aspettiamo il mercato europeo”

Intervenuto ai microfoni di Direct Tv Sport Argentina, Ezequiel Melarana, presidente del Tigre, ha parlato così del futuro di Mateo Retegui, obiettivo di mercato anche dell'Inter: "Sarà difficile trattenerlo in questo mercato, è un giocatore molto cercato. Se dipendesse dalla nostra volontà, tutti vorremmo che restasse qui, ma c’è la sua carriera e il nostro accordo col Boca: forse questo è il momento ideale per venderlo. Non c'è ancora un'offerta concreta ma tanti sondaggi: stiamo aspettando che arrivi il mercato europeo, poi vedremo con lui".