Repubblica – Lega Calcio, elezione presidente: le big fanno da ago della bilancia

Il candidato di Lotito ha incassato otto consensi e sarà il voto di Inter, Milan e Juventus a determinare il presidente

In Lega Calcio Assemblea riunita alla ricerca di un nuovo presidente. Il quotidiano La Repubblica ha fatto il punto della situazione spiegando che alla fine dei tre candidati è rimasto solo Lorenzo Casini, 46enne capo di gabinetto del Mibact, braccio destro del ministro Dario Franceschini e nome scelto da Lotito. Durante l'Assemblea sono attese le presentazioni dei tre candidati. Casini ha otto voti in tasca, quelli di Lazio, Napoli, Fiorentina e quelli di Verona, Atalanta Udinese, Empoli e Sampdoria. Per essere eletti ne servono però 11.