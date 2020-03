Il presidente del Getafe: “No alla gara con l’Inter? Sapevamo cosa stavamo facendo”

Prima ancora che l’UEFA si pronunciasse lui aveva detto no. Il Getafe non sarebbe partito per giocare in Europa League contro l’Inter. Il presidente, Angel Torres, torna su quella decisione e spiega: «Quando ci siamo rifiutati di partire per Milano sapevamo cosa stavamo facendo. E’ stata una decisione molto ponderata. Penso che la partita contro l’Inter si giocherà, ma l’EL dipenderà dall’inizio dei campionati. Sarà possibile tornare a giocare quando scienziati e governo affermeranno che si possa fare e prima di ricominciare servono almeno 15 giorni di preparazione».

(Fonte: Onda Cero – besoccer.com)