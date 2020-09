Repubblica – Un presidente di Serie A positivo al Coronavirus: ecco cosa succede ora

Un presidente di un club di Serie A è positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo è Repubblica che rivela come il nome sia ancora secreto e quindi non ufficializzato ma, stando ad alcune indiscrezioni, “l’interessato non avrebbe indossato la mascherina in diversi momenti della giornata”. Durante l’assemblea di oggi si è parlato e deciso di creare una società per la gestione dei diritti TV del campionato. Con il fatto che un presidente è positivo, gli altri dovranno sottostare al protocollo per chiunque venga a contatto con una persona positiva, ossia test ed eventuale isolamento in caso di nuova positività.