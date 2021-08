Pres. Psg: “Sempre rispettato le regole del FPF. Messi? Avevamo la capacità…”

Nel corso della conferenza stampa di Messi, ha preso la parola anche il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi

A Parigi è il grande giorno. In questi minuti è in corso la conferenza stampa di presentazione di Lionel Messi . Insieme al calciatore argentino, ha preso parte alla conferenza anche Nasser Al-Khelaifi. Il presidente del club parigino ha voluto precisare che il Psg rispetta le regole del Fair play finanziario.

"Era un desiderio di entrambe le parti renderlo possibile. Tutto è stato molto veloce. Quando abbiamo saputo che Messi non avrebbe continuato al Barcellona, abbiamo iniziato i colloqui. Rispettiamo le regole del fair play finanziario dal primo giorno. Prima di fare qualsiasi cosa, il nostro team di avvocati controlla tutto. Avevamo la capacità di ingaggiare Messi per il Financial Fair Play e seguiremo sempre le regole".