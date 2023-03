Presidente Sudtirol: “Odogwu è migliorato tanto, assomiglia a Lukaku”

Il Sudtirol è una delle principali rivelazioni del campionato di Serie B: da neopromossa, la compagine biancorossa è terza in classifica con 51 punti, a -5 dalla promozione diretta in Serie A ma comunque in lotta per i playoff. Il presidente del club, Gerhard Comper, ha parlato a calciomercato.com anche di Odogwu, attaccante nigeriano con 8 gol all'attivo.