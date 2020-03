Il mercato è chiuso, non si gioca: ma a giorni l’Inter potrebbe ‘completare’ un nuovo acquisto

Nel mezzo di un’emergenza drammatica come quella che sta vivendo l’Italia, parlare di calcio diventa difficile. Mettendo per un attimo da parte l’incubo che tutti insieme stiamo attraversando, però, viene da pensare al campo. E qui ci potrebbero essere anche dei risvolti positivi per l’Inter. E soprattutto per Stefano Sensi. Che, come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe approfittare di questa sosta forzata per recuperare definitivamente la condizione fisica e mettersi in pari con i compagni. Il suo recupero regalerebbe, di fatto, un nuovo acquisto per Antonio Conte in vista dell’intenso finale di stagione che si prospetta. Scrive il Corriere dello Sport:

“Una lunga rincorsa verso la miglior condizione: Stefano Sensi può sfruttare appieno il tempo che, verso la fine del campionato, può dilatarsi sempre di più. L’anello mancante di un’Inter arrivata comunque ancora in corsa su tre fronti al mese di marzo. Per il centrocampista, a maggior ragione, è il momento di rimettersi in pari coi compagni e recuperare“.

(Fonte: Corriere dello Sport)