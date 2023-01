Inter-Verona, previsti a San Siro più di 1000 tifosi scaligeri

Andrà in scena questa sera a San Siro la sfida di campionato tra Inter e Verona. Per l'occasione, come scrive L'Arena, non mancherà la presenza dei tifosi ospiti: "Saranno oltre mille (1016 nel dettaglio) i tifosi a sostegno dell'Hellas nella trasferta di San Siro. Una macchia gialloblù che proverà a trascinare Montipò e compagni in una gara complicatissima contro i vicecampioni d'Italia in carica".