Preziosi: “Lewandowski il rimpianto più grande. Il secondo Lautaro, l’accordo…”

Qual è il giocatore che avrebbe voluto portare al Genoa e non c’è riuscito? Risponde così Enrico Preziosi, ex presidente del Grifone, in un’intervista rilasciata a Il Secolo XIX: “Sicuramente Lewandowski, ancora mi pento di non aver chiuso l’accordo che già avevamo per una stupidaggine. Lo avrei voluto al centro dell’attacco del Genoa, ancora adesso il rimpianto è forte. E poi Lautaro Martinez, avevo già quasi chiuso l’accordo con il Racing ma alla fine non sono riuscito a portarlo qui”, le sue parole.