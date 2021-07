Inter, Inzaghi e la prima impressione: “C’è la sensazione che Simone…”

Il Giorno ha analizzato così le dichiarazioni rilasciate ieri da Simone Inzaghi in conferenza stampa

Chiare e incontestabili le dichiarazioni rilasciate ieri da Simone Inzaghi in conferenza stampa: l'Inter proverà a difendere lo scudetto appena conquistato. Il Giorno, nella sua edizione odierna, analizza così le parole del tecnico: "Al di là dei retroscena svelati, resta la sensazione di un allenatore che si presenta senza fare troppi proclami ma con idee chiarissime e l'ambizione necessaria che in un club come l'Inter è biglietto da visita obbligatorio. Anche perché il club campione d'Italia ci ha messo pochissimo per convincerlo".