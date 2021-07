Primavera, Beati lascia l’Inter: farà parte dello staff di Zanetti al Venezia

L'ex centrocampista nerazzurro, lo scorso anno vice di Armando Madonna, ha accettato la proposta del club lagunare

Nicola Beati non farà più parte dello staff tecnico della Primavera dell'Inter: l'ex centrocampista nerazzurro, lo scorso anno vice di Armando Madonna, sarà il nuovo collaboratore tecnico di Paolo Zanetti al Venezia. Il suo ruolo nella nuova Under 19 nerazzurra di Cristian Chivu verrà preso da Gabriele Bonacina, già membro dello staff interista ed ex tecnico delle giovanili.