Primavera, domenica l’esordio in campionato: il bilancio del pre campionato

Sei le amichevoli disputate dall'Inter di Cristian Chivu: quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. Brilla Jurgens

Si è chiuso con una sconfitta per 2-0 il pre campionato dell'Inter Primavera: i ragazzi di Chivu, promosso come allenatore dell'Under 19 nerazzurra al posto di Armando Madonna, debuttano in campionato domenica 29 agosto contro l'Atalanta. Sei le amichevoli disputate, con un bilancio di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta, con 17 reti segnate e 6 subite.