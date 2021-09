Primavera, l’Inter di Chivu affronta il Bologna: designato l’arbitro della sfida

Terza giornata di campionato per i nerazzurri, reduci dal pareggio per 1-1 in Youth League contro il Real Madrid

Fabio Alampi

L'Inter di Chivu, dopo il pareggio per 1-1 in Youth League contro il Real Madrid, torna a giocare in campionato: la Primavera nerazzurra affronta domenica pomeriggio il Bologna. Designato l'arbitro dell'incontro: dirige la gara il signor Gianluca Grasso della sezione arbitrale di Ariano Irpino, coadiuvato dagli assistenti Luca Valletta di Napoli e Nicola Tinello di Rovigo.