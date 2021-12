Primavera, Chivu in isolamento fiduciario: non sarà in panchina per Lecce-Inter

Contatto con un positivo per il tecnico nerazzurro: provvedimenti immediati, al suo posto il vice Bonacina

Notizia dell'ultimo minuto per quanto riguarda la Primavera dell'Inter, che tra poco scenderà in campo contro il Lecce: in panchina non ci sarà Cristian Chivu. Come appreso da Fcinter1908, il tecnico ha avuto un contatto con un positivo non facente parte del gruppo squadra e, come da prassi, si trova ora in isolamento fiduciario: al suo posto quest'oggi ci sarà il vice allenatore Gabriele Bonacina.