Primavera, all’Inter serve un punto per le Final Four: le combinazioni possibili

I nerazzurri di Madonna chiudono la regular season di campionato sul campo dell'Atalanta: attesa per il verdetto finale

Si chiude domani la regular season del campionato Primavera: l'Inter di Armando Madonna, prima in classifica a quota 56 punti e già qualificata per le fasi finali, sarà di scena sul campo dell'Atalanta. Per Stankovic e compagni l'obiettivo è quello di terminare nelle prime due posizioni, così da accedere alle Final Four ed evitare un turno di playoff: per farlo basterà conquistare un punto. I nerazzurri si giocano il pass diretto per le semifinali con Sampdoria e Juventus, distanti 2 punti: in caso di arrivo a 3 squadre a 57 punti conterà la classifica avulsa, che vede in vantaggio i blucerchiati. Come secondo criterio conterà la differenza reti negli scontri diretti, e qui i nerazzurri sono nettamente più avanti rispetto ai bianconeri.