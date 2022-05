Primavera, le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari: Carboni-Zuberek per Chivu

Allo Stadio Ricci di Sassuolo si gioca la semifinale scudetto del Campionato Primavera 1TIMVision: Inter e Cagliari scendono in campo alle ore 17 (diretta su Sportitalia) per raggiungere in finale la Roma (ieri vittoriosa 2-0 contro la Juventus).