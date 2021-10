Primavera, l’Inter affronta i campioni in carica dell’Empoli: designato l’arbitro

I nerazzurri tornano in campo dopo la sosta per le Nazionali: per i ragazzi di Chivu un avversario di grande livello

Fabio Alampi

Quinta giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu affronta sabato pomeriggio i campioni d'Italia in carica dell'Empoli (calcio di inizio alle ore 15). Designato l'arbitro dell'incontro: dirige la sfida il signor Davide Di Marco della sezione arbitrale di Ciampino, coadiuvato dagli assistenti di linea Mattia Bartolomucci di Ciampino e Francesco Arena di Roma 1.