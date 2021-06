Primavera, tutto in 180′: Inter alle fasi finali, obiettivo primi due posti

I nerazzurri di Madonna hanno riconquistato il primato in classifica a due giornate dal termine della regular season

La ventottesima giornata ha nuovamente stravolto gli equilibri del campionato Primavera: Inter e Sampdoria, grazie ai rispettivi successi contro Lazio e Cagliari e alla contemporanea sconfitta casalinga della Juventus contro la Spal, sono tornate in testa alla classifica a quota 53 punti, conquistando il pass per le fasi finali con due turni di anticipo. Ai bianconeri, scivolati al terzo posto, basta un solo punto per accedere alla post season, mentre è bagarre per gli ultimi 3 slot, con Roma, Atalanta, Empoli, Spal, Sassuolo e Milan (anche se solo per la matematica) ancora in corsa.