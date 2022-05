Primavera Inter, stasera la finale scudetto: Chivu contende il titolo alla sua ex

I nerazzurrini vogliono regalare il primo trofeo in Under 19 al tecnico romeno che sfida il suo passato

Occhio anche al campo nella giornata dell'Inter. La Primavera nerazzurra affronterà questa sera a Reggio Emilia la Roma nella finale scudetto conquistata pochi giorni fa. Una sfida contro il suo passato per Chivu, come sottolinea anche TuttoSport oggi: "Cristian Chivu vivrà da allenatore una delle classicissime del calcio Primavera (nerazzurri e Roma si sono affrontati più volte nelle fasi finali del campionato negli ultimi anni) con la prospettiva di vincere il primo titolo sulla panchina dell’Under 19 nerazzurra contro una squadra che rappresenta l’altra grossa fetta del suo passato calcistico. Il romeno in giallorosso ha giocato per 4 stagioni (e vinto una Coppa Italia, nel 2007) prima di passare all’Inter per aprire la parentesi più vincente della propria carriera da difensore. Chissà se questa sarà la serata giusta per aprire un capitolo personale di grande successo anche come tecnico".